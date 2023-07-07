اليوم السابع
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الجمعة، 07 يوليو 2023 06:11 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزرات.. اتحاد العمال يدين العدوان الإسرائيلى على مدينة جنين

الجمعة، 07 يوليو 2023 04:47 م
حصاد الوزرات.. اتحاد العمال يدين العدوان الإسرائيلى على مدينة جنين محمد جبران القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

اتحاد العمال يدين العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين

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التضامن

العمال

التعليم العالى

التربيه والتعليم

حجاج الجمعيات الاهليه

التنميه المحليه

100 يوم صحه




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