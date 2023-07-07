حصاد الوزرات.. اتحاد العمال يدين العدوان الإسرائيلى على مدينة جنين

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

اتحاد العمال يدين العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين

الصحة: تقديم 456 ألفا و512 خدمة بجميع التخصصات الطبية ضمن "100 يوم صحة"