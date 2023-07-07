حصاد الوزرات.. اتحاد العمال يدين العدوان الإسرائيلى على مدينة جنين

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
اتحاد العمال يدين العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين
ياسمين فؤاد: بحث ودراسة كل شكاوى المستثمرين للتخفيف عليهم
تنسيق الجامعات 2023.. أهداف برنامج تصميم الإعلان الرقمى بتطبيقية حلوان
وزير النقل يعلن دخول برج الإشارات الرئيسى بمحطة أبوصوير فى الخدمة
وزير التعليم العالى يوجه بضرورة الإسراع بتطوير خطط المعاهد الخاصة الدراسية
وزير الرى يتابع إجراءات الإعداد لأسبوع القاهرة السادس للمياه
الصحة: تقديم 456 ألفا و512 خدمة بجميع التخصصات الطبية ضمن "100 يوم صحة"
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