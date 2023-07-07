اليوم السابع
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حسن الخاتمة.. وفاة مسن داخل المسجد أثناء خطبة الجمعة بالفيوم

الجمعة، 07 يوليو 2023 07:01 م
حسن الخاتمة.. وفاة مسن داخل المسجد أثناء خطبة الجمعة بالفيوم أحمد عبد الحميد
الفيوم رباب الجالي

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لفظ مسن فى السبعينات من عمره، أنفاسه الأخيرة خلال خطبة الجمعة، وهو يجلس مستمعا للخطيب بمسجد قرية تلات التابعة لمركز أبشواى بمحافظة الفيوم.

وكان أحمد عبد الحميد "77 سنة" مُزارع ومقيم بالقرية، تواجد بالمسجد قبل بدء خطبة الجمعة وأثناء الخطبة فوجئ الحاضرين أنه لفظ أنفاسه  الأخيرة.
 
 
وقال أهالي القرية، أن المتوفي كان بصحة جيدة وقلبه معلق بالمساجد يذهب قبل موعد كل صلاة ويصلي السنة، ويجلس ذاكرا لله حتى يتم تأدية الصلاة، كما انه كان مواظبا علي صلاة الفجر بالمسجد.
 
 
وحضر جميع أهالي القرية تشييع الجنازة وأشادوا بخلق المتوفي ومحبته لاهالي القرية وتسامحه معهم.

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