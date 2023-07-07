"تموين جنوب سيناء" تضبط "جمبرى" و"استاكوزا" منتهى الصلاحية بأحد مطاعم دهب

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

شنت مديرية التموين بجنوب سيناء حملة مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية بمدينة دهب، بناء على توجيهات على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتشديد الرقابة على المحلات العامة والأسواق والمطاعم لطبيعة جنوب سيناء بأنها أحد أهم المقاصد السياحية بمصر وعليه وجه إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين حملة بالتنسيق مع اللواء أحمد جميل رئيس المدينة وعبد الراضى محمود مدير فرع حماية المستهلك بجنوب سيناء، ومحمود عبود وأحمد محمود ورباب الزيات مدير الرقابة بمديرية تموين جنوب سيناء.

وأسفرت الحملة عن تحرير 23 محضرا، وتم ضبط 28 كيس جمبرى زنة الكيس 1.2 كيلو بإجمالى 33.6 كيلو منتهية الصلاحية وكذا 16 طبق أستاكوزا مجمدة غير مصحوبة بأى بيانات إنتاج أو صلاحيه بإجمالى 11.2 كيلو وتحرير 7 محاضر عدم إعلان عن الأسعار و14 محضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضر بيع بأزيد من السعر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.