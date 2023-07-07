تموين الأقصر: تحرير 975 محضرًا وصرف سلع تموينية للمواطنين بـ 57 مليون جنيه

الأقصر – أحمد مرعى

كشفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن حصاد العمل فى خدمة المواطنين خلال شهر يونيو الماضى، وذلك بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

وفى هذا الصدد يقول الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، إن مديرية التموين كثفت حملاتها خلال شهر يونيو الماضى، للمرور على الأنشطة التموينية المختلفة والأسواق والمحلات التجارية والمعارض والشوادر ومنافذ بيع اللحوم البلدى والضانى والمجمدة على مستوى المحافظة، بهدف التأكد من البيع بالأسعار الرسمية المقررة والإلتزام بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية، والتى أسفرت عن رصد مخالفات تموينية متنوعة، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز الكميات المضبوطة وعرضها على وكيل النائب العام، حيث إنه فى مجال المخابز والمطاحن ومستودعات الدقيق تم صرف 75 مليون رغيف خبز بلدى مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين بمعدل صرف يومى 2,5 مليون رغيف/ يوم من خلال عدد 305 مخبز بلدى مدعم، وصرف كمية قدرها 4237 طن دقيق مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين من خلال عدد 569 مستودع دقيق خلال هذا الشهر.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه بالنسبة لشئون صرف التموين للمواطنين، فقد تم صرف مقررات شهر يونيو 2023 سلع تموينية ومنحة الدعم الإضافى بمبلغ 57 مليون جنيه بنسبة 98 % بموجب البطاقات التموينية، وتم صرف سلع حرة من المنافذ التموينية بمبلغ 592 ألف جنيه فارق نقاط الخبز لعدد 30485 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم من الشهر الماضى، كما انتظم عمل محطات الوقود بالأسعار المقررة دون أى معوقات أو مشاكل، كما إستمر إنتظام عمل مصنع تعبئة البوتاجاز بالطود وعمل مستودعات البوتاجاز بالأسعار الجديدة المقررة، وذلك طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء مع توفر الأسطوانات المنزلية الصغيرة على مستوى المحافظة دون أى معوقات أو مشكلات.

أما عن الإجراءات المتخذة لتوفير اللحوم والسلع الغذائية، فقد تم تعزيز الأرصدة الموجودة بالشركة المصرية لتجارة الجملة بما يضمن توافر جميع السلع الأساسية ( السكر, الزيت, المكرونة)، واللحوم البلدية المجمدة وكذلك لحوم الأضاحى والسلع الأساسية بجميع الفروع بأسعار الشركة المخفضة على النحو التالى الأضاحى الحية بسعر 170 جنيها / الكيلو قائم، والخراف المبردة بسعر 250 جنيها / الكيلو، واللحوم السودانى بسعر 195 جنيها / الكيلو، واللحوم البلدى بسعر 220 جنيها / الكيلو، واللحوم المجمدة بسعر 160 جنيها / الكيلو، والدواجن المجمدة بسعر 85 جنيها / الكيلو، ومتابعة ضخ السلع عن طريق شركة الجملة بفروعها على مستوى المحافظة وكذلك تعزيز جميع الارصدة بالمعارض الرئيسية والفرعية ومتابعتها للبيع بنفس نسب التخفيض السابقة، وكذلك متابعة توافر السلع الغذائية بمعارض مبادرات أهلاً رمضان المستمرة حتى تاريخه ببندر الأقصر ومركز ومدينة إسنا بالأسعار المخفضة المقررة عن السوق الخارجى، واشتراك المديرية مع الأحزاب السياسية فى توفير السلع بالمعارض والمبادرات بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية، ومتابعة توافر الخضر والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسواق ( القطاع الخاص).

أما بالنسبة للجهود الرقابية والقضايا المحررة للمخابز والأسواق، فقد تم تحرير إجمالى عدد 975 محضرًا ومخالفة تموينية، شملت فى مجال المخابز تحرير عدد 511 مخالفة تموينية (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - إنتاج خبز ناقص الوزن - عدم وجود ميزان – عدم وجود قائمة تشغيل – تصرف المخابز فى الدقيق – إختراق ماكينة - عدم إعطاء بون صرف - عدم نظافة مخبز - عدم وجود سجلات)، وفى مجال الأسواق تم تحرير عدد 456 محضرا تموينيا (سلع غير صالحة للإستهلاك الآدمى ومنتهية الصلاحية - عدم إعلان عن الأسعار- عدم حمل شهادة صحية - عدم وجود فواتير– إدارة منشأة بدون ترخيص- تداول سلع مجهولة المصدر- غلق بدالين تموينين فى المواعيد الرسمية)، وفى مجال المواد البترولية تم تحرير إجمالى عدد 8 محضر تموينى (غلق محطات خدمة - غلق مستودعات بوتاجاز – عدم إعلان عن أسعار)، وجاءت أبرز المحاضر والأحراز والمضبوطات 3 طن ونصف سلع غذائية منتهية الصلاحية وبدون فواتير، و500 كيلو سلع غير غذائية بدون فواتير، و18830 علبة سجائر متنوعة بدون فواتير، وتم تجميع عدد 108 بطاقات تموينية لدى مخبز بلدى، ومخالفات تصرف المخابز البلدية فى كميات قدرها 12 طن دقيق بلدى مدعم، وتصرف مستودعات الدقيق فى كميات قدرها 3 طن دقيق بلدى مدعم، واستيلاء بدالين تموينين على كميات قدرها 5,5 سلع تموينية بدون وجه حق.

وبالنسبة لشكاوى المواطنين فقد كشف وكيل تموين الأقصر، عن تلقى 68 شكوى مقدمة ببوابة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ( رئاسة مجلس الوزراء)، وبلغ معدل إنجاز قياس أداء الشكاوى 100 % والجهات الأخرى المختلفة، وهى الخاصة بإيقاف بطاقات تموينية لتحرير محاضر تعدى على الأراضى الزراعية، وتلف بطاقة تموينية، وعدم إضافة زوجة مستفيدين، وإدخال رقم سرى لبطاقة تموينية خطأ وعدم إضافة أبناء مواليد.. إلخ، كما شهدت أسواق الخضر والفاكهة ثبات فى أسعار بعض السلع بما يناسب كافة احتياجات المواطنين، وتذبذب فى أسعار سلع أخرى نتيجة لآليات السوق الحر، وبما لا يؤثر على إتاحة وتوفر جميع تلك السلع، كما تم رصد توافر جميع السلع الغذائية بالأسواق.