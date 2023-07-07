اليوم السابع
Ads
الجمعة، 07 يوليو 2023 01:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تلعثم أمام القاضى.. حبس محامى حضر المرافعة أمام "جنايات الإسكندرية" سكران

الجمعة، 07 يوليو 2023 12:29 ص
تلعثم أمام القاضى.. حبس محامى حضر المرافعة أمام "جنايات الإسكندرية" سكران محكمة جنايات الإسكندرية
الإسكندرية - أحمد الزغبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت نيابة المنشية فى الإسكندرية، حبس "ع.ال.ع" 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع تحرير فيش وتشبيه، ويراعى التجديد له فى الميعاد القانونى، يستعجل ورود الاستعلام عن كاميرات المراقبة داخل القاعة محل الواقعة وصحيفة سوابقه، وذلك لحضوره أمام هيئة محكمة الجنايات فى حالة سكر وعدم احترام قانون المرافعة أمام هيئة المحكمة.
 
 
البداية كانت عند حضور المدعو "ع.ال.ع" محامى، للمرافعة فى القضية رقم 143 لسنة 2023 جنايات ثان العامرية مخدرات، والمتهم فيها "س .س.ص"، أمام الدائرة 34 جنايات، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين رئيس المحكمة، بالقاعة 25 بمحكمة المنشية الابتدائية، وأن القضية كانت مؤجلة بتاريخ أمس إلى أن المحامي حضر في حالة سكر ومتعاطي المواد الكحولية أمام المحكمة.
 
 
وتبين أن المحامى تلعثم بكلمات غير مفهومة أمام هيئة المحكمة، وبطريقة غير لائقة، وهو فى حالة تعاطى للمواد الكحولية وحالة سكر، وعلى الفور تم التحفظ عليها من قبل حرس المحكمة، وتحرير مذكرة وبعرضه على النيابة، وإحالته إلي مركز السموم لإجراء تحليل مخدرات، وتحرر محضر بالواقعة رقم 10963 لسنة 2023 جنح قسم شرطة المنشية، وتولت النيابة التحقيق، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات.

أخبار الإسكندرية

محكمة جنايات الإسكندرية

تعاطي الكحول

قاعة المحكمة

أخبار اليوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة