تغيير مسمى الدائرة الثامنة جنايات بوادى النطرون الى الدائرة الأولى إرهاب استئناف طنطا

صدر رئيس إستئناف طنطا عضو مجلس القضاء الأعلى قرارا في يونيه الماضي رقم (٢٤) لسنة 2023بتغيير مسمى الدائرة الثامنة جنايات وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس الدائرة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوى والمستشار محمد مرعي إلى الدائرة الأولى إرهاب استئناف طنطا المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون على ان يشمل اختصاصها كافة قضايا الارهاب والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية على مستوى عموم دائرة محكمة استئناف طنطا ( الغربية - المنوفية - القليوبية - كفر الشيخ ).
تغيير مسمى الدائرة الثامنة جنايات بوادى النطرون الى الدائرة الأولى إرهاب استئناف طنطاالجمعة، 07 يوليو 2023 03:51 م
المستشار سامح عبد الحكم رئيس الدائرة الأولى إرهاب استئناف طنطا بوادي النطرون
إبراهيم قاسم - أحمد إسماعيل
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