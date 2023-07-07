"تعهد الولاء" يثير قلق المرشحين الجمهوريين لانتخابات أمريكا 2024.. اعرف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

قرار مثير للجدل أعلنه الحزب الجمهورى فى ولاية فلوريدا الأمريكية مع بدء الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها 2024، حيث سيلزم الحزب المرشحين بالتعهد بالدعم والولاء للفائز من أجل الحصول على الاقتراع الأولى للانتخابات التمهيدية فى الولاية.

وفقا لصحيفة ذا هيل، سيتعين على الرئيس السابق دونالد ترامب وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس وزملائهم المرشحين الجمهوريين الذين يتنافسون على البيت الأبيض، التعهد بدعم مرشح الحزب الجمهوري النهائي الذى سيختاره الناخبون مقابل الحصول على الاقتراع الأولى وهو أول الخطوات فى الانتخابات الرئاسية.

وقال كريستيان زيجلر، رئيس الحزب الجمهوري في فلوريدا للصحيفة: "التعهد - الذي هو نفس لغة تعهد اللجنة الوطنية الجمهورية - تم طلبه وتمريره من قبل أعضائنا لضمان أقصى قدر من الوحدة قبل الانتخابات العامة".

وأضاف: "يجب أن تنتهي أيام الحزبيين مثل ليز تشيني وآدم كينزينجر الذين يستخدمون موارد الحزب الجمهوري لتأمين لقب ثم تسليح هذا اللقب ضد فريقنا.. إن الانتخابات التمهيدية المتنازع عليها هي جزء من العملية ، لكن يجب أن نتذكر دائمًا أن الديمقراطيين هم التهديد الحقيقي لأمريكا التي نحبها ، ويجب أن نتحد لهزيمة كل واحد منهم".

ووفقا للتقرير، يكرر المطلب الصادر عن الحزب الجمهوري في فلوريدا صدى متطلبات اللجنة الوطنية الجمهورية (RNC) التي تقضي بأن يتعهد المرشحون بدعم المرشح النهائي من أجل الوصول إلى مرحلة المناظرة الرئاسية التمهيدية للحزب ، من بين معايير التأهيل الأخرى.

بعض المتنافسين الجمهوريين في انتخابات الرئاسة الامريكية 2024 شعروا بالقلق من متطلبات المجلس الوطني الاتحادي، وقال المرشح الجمهوري للرئاسة كريس كريستي إن طلب المجلس الوطني الاتحادي "فكرة غير مجدية" بينما قال المرشح ويل هيرد إنه "لن يوقع أي نوع من التعهدات".