تعرف على مواعيد تسليم قطع أراض الإسكان المميز بمدينة قنا الجديدة

كتب أحمد حسن

حدد جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، يوم الأحد بعد المقبل الموافق 16/7/2023، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 8/8/2023، في تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بالحي السكني الرابع بمدينة قنا الجديدة، وذلك في مواعيد محددة وفقاً للمعلن من الجهاز.

وأوضح المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 2 أرقام (3 – 4 – 8 – 9 – 11 – 16 – 17 – 24 – 25 – 27 – 31 – 32 – 35 – 36 – 41 – 44 – 47 – 48 – 50 – 51 – 52 – 56 – 60 – 61 – 63 – 69 – 70 – 75 – 85 – 89 – 90 – 93 – 96 – 97 – 100 – 104 – 105 – 108 – 109 - 111)، يوم الأحد 16/7/2023، والقطع أرقام ( 115 – 118 – 127 – 129 – 133 – 134 – 135 – 136 – 137 – 138 – 139 – 140 – 141 – 142 – 143 – 144 – 145 – 147 – 148 – 149 – 150 – 151 – 152 – 153 – 154 – 155 – 157 – 158 – 159 – 160 – 161 – 162 – 163 – 164 – 165 – 168 – 169 – 170 – 171 - 172)، يوم الإثنين 17/7/2023، والقطع أرقام (173 – 174 – 175 – 176 – 178 – 181 – 182 – 183 – 184 – 185 – 186 – 188 – 189 – 190 – 191 – 192 – 193 – 194 – 195 – 196 – 197 – 198 – 199 – 200 – 201 – 202 – 204 – 205 – 206 – 207 - 208)، يوم الثلاثاء 18/7/2023.

وأضاف رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع بالمجاورة 3 أرقام (1 – 2 – 5 – 9 – 10 – 12 – 21 – 24 – 26 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 46 – 47 – 49 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 70 – 71 – 72 - 73 )، يوم الأربعاء 19/7/2023، والقطع من 74 : 113، يوم الأحد 23/7/2023، والقطع من 114 : 154، عدا أرقام 124 و 128 و 133، يوم الإثنين 24/7/2023، والقطع بالمجاورة 4 من 15 : 57، عدا رقمي 44 و 52، يوم الثلاثاء 25/7/2023، والقطع من 58 : 99، عدا رقمي 82 و 87، يوم الأربعاء 26/7/2023، والقطع من 100 : 118، عدا أرقام 102 و 113 و 116 و 117، يوم الأحد 30/7/2023.

وأشار رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم القطع بالمجاورة 6 من 3 : 55، عدا أرقام 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 11 و 12 و 14 و 15 و 16 و 31 و 48 و 54، يوم الإثنين 31/7/2023، وسيتم تسليم القطع أرقام (56 – 57 – 58 – 62 – 65 – 66 – 74 – 75 – 77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82 – 83 – 84 – 86 – 92 – 93 – 96 – 97 – 103 – 105 – 106 – 107 – 110 – 113 – 114 – 116 – 117 – 118 – 119 – 121 – 122 – 125 – 126 – 127 – 130 – 133 – 134 – 136 – 137 – 138 – 140 – 142 – 144 – 145)، يوم الثلاثاء 1/8/2023، والقطع بالمجاورة 7 أرقام (4 – 5 – 6 – 9 – 10 – 11 – 13 – 14 – 16 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 – 26 – 29 – 33 – 34 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 45 – 46 – 48 – 52 - 53)، يوم الأربعاء 2/8/2023، والقطع أرقام (55 – 56 – 63 – 64 – 65 – 67 – 72 – 74 – 75 – 84 – 88 – 89 – 94 – 104 – 107 – 108 – 112 – 115 – 117 – 118 – 122 – 125 – 129 – 130 – 135 – 136 – 137 – 140 – 141 – 143 - 145)، يوم الخميس 3/8/2023، وتخصيص الأيام من الأحد 6/8/2023 : الثلاثاء 8/8/2023، لمن تحلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.