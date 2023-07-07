تعرف على طرق الوقاية من تأثر السمع سلبيا نتيجة سماعات الأذن

كتبت فاطمة خليل

استخدام سماعات الأذن من الأمور الشائعة لكنها يمكن أن تسبب فقدان السمع الناجم عن الضوضاء، وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية (CDC) يقدر أن 48 مليون شخص فى الولايات المتحدة يعانون من ضعف السمع في أذن واحدة على الأقل وبين الشباب - ما يقرب من 50% من هؤلاء الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 35 عامًا قد يتعرضون لمستويات ضوضاء غير آمنة من أجهزتهم، في هذا التقرير نتعرف على طرق الوقاية من فقدان السمع الذي تسببه سماعات الأذن Hackensack

استخدم سماعات الرأس وليس سماعات الأذن وعلى الرغم من أن سماعات الرأس قد تكون مرهقة، إلا أنها أكثر أمانًا من سماعات الأذن، حيث إن سماعات الأذن أسوأ ، فأنت تدخل سماعة الأذن في عمق قناة الأذن ، مما يؤدي إلى زيادة مستوى ضغط الصوت وبالتالي زيادة حجم الصوت.

خفض مستوى الصوت الخاص بك. عندما يكون جهاز الاستماع الشخصي في أقصى مستوى صوت له ، يمكن أن يحدث فقدان السمع في أقل من خمس دقائق ، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

عند استخدام سماعات الرأس ، من المهم أن تكون على دراية بمدى ارتفاع الصوت. يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بالاستماع لمدة لا تزيد عن ساعتين بمستوى صوت لا يزيد عن نصف النطاق المتاح في الجهاز.

قلل من وقتك. لا يحدث فقدان السمع الناجم عن الضوضاء فقط من ارتفاع مستوى الصوت - بل يمكن أن يحدث أيضًا إذا كنت تستخدم سماعات الرأس لفترة طويلة من الوقت.

ما لا يفهمه الناس هو أنه لا يقتصر الأمر على ارتفاع الصوت الذي يستمعون إليه فقط ، ولكن المدة الزمنية التي يستمعون إليها يمكن أن تسبب الضرر". حاول أن تحد من استخدام سماعة الرأس الخاصة بك إلى أقل من ساعتين في المرة الواحدة.

انتبه لمن حولك. هل تواجه مشكلة في تمييز ما إذا كانت موسيقاك عالية جدًا؟ القاعدة العامة الجيدة هي أنه إذا كان بإمكان شخص بجوارك سماع الموسيقى الصادرة من سماعات الرأس ، فإن الصوت مرتفع جدًا.