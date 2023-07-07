اليوم السابع
Ads
السبت، 08 يوليو 2023 01:05 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على الخدمات الطبية المقدمة لكبار السن بالوحدات الصحية

الجمعة، 07 يوليو 2023 11:20 م
تعرف على الخدمات الطبية المقدمة لكبار السن بالوحدات الصحية وزارة الصحة والسكان -أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت وزارة الصحة والسكان عن الخدمات الطبية التى تقدم لكبار السن بالوحدات الصحية من هم فوق 65 سنة.
 
وتضمنت الخدمات بحسب وزارة الصحة كل من :- 
 
- الكشف ضمن مبادرة صحة المرأة 
-الكشف ضمن مبادرة كبار السن
- التقييم والدعم النفسي والتغذوي
- القيام بالتحاليل الدورية 
- توفير زيارات منزلية لغير القادرين 
 
وكشفت وزارة الصحة والسكان عن  6 أهداف للاستراتيجية الإقليمية لتنفيذ مفهوم الصحة الواحدة والتى تهدف إلى :-
 
- تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات ذات الصلة
- تعزيز أنظمة الإنذار المبكر
- تعزيز خطط التأهب والاستجابة الخاصة بالتهديدات وخطط الطوارئ في البلدان
- تبادل المعلومات
- ترسيخ الحوكمة والقيادة لصنع سياسات سليمة والتخطيط الاستراتيجي
- تطوير قوة عاملة ماهرة من مختلف التخصصات لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالصحة الواحدة على كل المستويات الإدارية في الدول

كبار السن

الخدمات الطبيه

الوحدات الصحيه

وزاره الصحه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة