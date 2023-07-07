تشغيل 16 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بتكلفة 1.6 مليار جنيه

وقال المهندس يوسف حلمى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إن المحافظة تشهد خلال الفترة الحالية طفرة كبيرة، وغير مسبوقة في نهو وتشغيل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، سواء المدرجة ضمن خطة مشروعات "حياة كريمة"، أو الخطة الاستثمارية، مشيدا بالدعم المستمر واللا محدود من السيد المحافظ، وجميع اجهزة المحافظة، ووزارة الإسكان،وقيادات الهيئة بالقاهرة لتذليل العقبات والمشاكل التي تواجه المشروعات، وخاصة المشروعات التي كانت متعثرة، وتم نهو أسباب تعثرها، ونهو الكثير منها، مشيرا إلى أنه جاري نهو باقي المشروعات تباعا طبقا للبرامج الزمنية المحددة، لافتا إلى التنسيق والتعاون المستمر مع شركة مياه الشرب بسوهاج بقيادة المهندس محمد صلاح رئيس الشركة.

وأوضح "حلمي" أن المشروعات التي تم نهوها ودخولها الخدمة خلال العام المالي المنقضي وهى مشروعات مياه الشرب وتشمل شبكات مياة سوهاج غرب بطول 32كم بتكلفة 150 مليون جنيه وتخدم 600 ألف نسمة .

والمرحلة الثانية دار السلام بطول 20كم بتكلفة 40 مليون جنيه وتخدم 30ألف نسمة ،ومحطة توسعات مياه سوهاج غرب بتكلفة 250 مليون جنيه وتخدم 600 ألف نسمة ومحطة مياه أولاد الشيخ بدار السلام بتكلفة 15 مليون جنيه وبطاقة تصميمة 2 الف م3/يوم لخدمة 10آلاف نسمة ومحطة مياه ادفا واولاد نصير بمركز سوهاج بتكلفة 70 مليون جنيه وبطاقة تصميمة 17ألف م3/يوم لخدمة 17 ألف نسمة والمرحلة السادسة لشبكات مياه الكوثر بتكلفة 5 ملايين جنيه لخدمة 5 آلاف نسمة .

أما مشروعات الصرف الصحي فهى صرف صحي قرية الحسنة مركز طما بتكلفة تبلغ 30 مليون جنيه وتخدم 18 ألف نسمة .

و محطة معالجة صرف صحي المنشاة وأولاد حمزة بتكلفة 250 مليون جنيه وتخدم 350 ألف نسمة ومحطة رفع صرف صحى رقم 3 الرئيسية بأولاد حمزة بتكلفة 150مليون جنيه وتخدم 20 ألف نسمة.