تشغيل الوحدة المتنقلة للماموجرام بمستشفى بلبيس

الشرقية- إيمان مهنى

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، عن تشغيل الوحدة المتنقلة لدعم صحة المرأة وللكشف المبكر عن سرطان الثدي، ماموجرام، متمركزة داخل مستشفى بلبيس المركزي، ابتداء من غداً السبت الموافق 8 يوليو الجاري، وذلك لإجراء كافة الفحوصات الطبية للسيدات، وإحالة المشتبة إصابتهن بأورام الثدي لمستشفيات الإحالة لتقديم العلاج وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لهن، والتي تعزز من تقديم الخدمات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، لخدمة سيدات مركز ومدينة بلبيس، وجميع مراكز ومدن محافظة الشرقية.

و اجري الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفى بلبيس المركزي، لمتابعة الاستعدادات الخاصة لتشغيل العيادة، مؤكد على أهمية تخصيص أماكن لائقة لاستراحات لمتلقي الخدمة، والتأكيد على تنظيم حركة دخول وخروج السيدات للوحدة المتنقلة، وتنظيم مواعيد الفحص لهن، وحسن الاستقبال والمعاملة الجيدة.

كما وجه بتخصيص عيادة ثابتة بالمستشفى، لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة بها، وتم ذلك على الفور أثناء الزيارة، وتجهيز وتنظيم العيادة، وعقب ذلك تفقد وكيل الوزارة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، ومن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، موجهاً بتنظيم المسافات البينية بين الحضانات بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى بالمستشفى، مكلفاً مديرة الإدارة الصحية ببلبيس ومدير المستشفى، بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالوحدة المتنقلة، للاستفادة القصوى من الماموجرام وإفادة أكبر عدد من السيدات، ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، مع تكثيف الدعاية بنطاق مركز ومدينة بلبيس، بمشاركة الرائدات الريفيات لحث السيدات علي المشاركة بالمبادرة، بالإضافة إلي توعيتهن بأهمية إجراء الفحص والمتابعة الدورية، وطرق الفحص الذاتي، مشيراً إلى أن مبادرة دعم صحة المرأة تستهدف إجراء الكشف والفحص الطبي علي جميع السيدات في الفئة العمرية المستهدفة بداية من عمر 18عام فأكثر.

وأوضح وكيل الوزارة بأن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة سيتم تنفيذها بالمحافظة على مدار 100 يوم حتي 1 اكتوبر 2023، مضيفاً بأن تم تدريب الفرق الطبية علي أعمال المبادرة، والتي سيتم من خلالها تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة "100 مليون صحة"، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، بجانب تكثيف عمل القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وخدمات تنظيم الأسرة، وإجراء المسح الميداني لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية بالمنازل، وتطعيم الأطفال المختلفين منهم من عمر يوم وحتي 5 سنوات، مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بمحافظة الشرقية.