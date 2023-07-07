اليوم السابع
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تدعيم قرى الطود بالأقصر بتركيب محولات وأكشاك كهرباء وتجديد أعمدة الإنارة.. صور

الجمعة، 07 يوليو 2023 09:30 م
تدعيم قرى الطود بالأقصر بتركيب محولات وأكشاك كهرباء وتجديد أعمدة الإنارة.. صور تجديد أعمدة الإنارة بقرى الطود
الأقصر – أحمد مرعى

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يقدم رجال مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، دعم كبير للقرى والنجوع ضمن الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود بالتنسيق مع شبكة كهرباء العديسات بالطود، عبر العمل فى تركيب محولات وأكشاك كهرباء بالقرى المختلفة، بجانب العمل على تجديد وإحلال وتطوير أعمدة الإنارة لخدمة الأهالى فى حياتهم اليومية.
 
وفى هذا الصدد تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، أعمال تركيب كشك كهرباء بقدرة 500 ك. فى منطقة نجع أبو عنان شرق بمدينة الطود، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود بالتنسيق مع شبكة كهرباء العديسات بالطود، وذلك لتدعيم ورفع كفاءة قدرة الكهرباء بالمنطقة، وجارى متابعة اختيار الأماكن التى بها ضعف وانقطاع للكهرباء لتدعيمها، حيث جاء ذلك وفقا لتوجيهات محافظ الأقصر بضرورة الإهتمام بكافة الخدمات المقدمة للأهالى والمواطنين بمركز ومدينة الطود.
 
كما تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود فى قطاع الكهرباء، حيث قام محمد عبد المعز جلال رئيس الوحدة المحلية لقرية الطود غرب، والمهندسة فاطمة خليل مدير إدارتى الكهرباء والتخطيط والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، بالإشراف على تركيب كشك كهرباء بقدره 300 ك. ف، بمنطقة ساحل نجع الجسور بقرية الطود غرب بالتنسيق مع شبكة كهرباء العديسات بالطود، وذلك لتدعيم ورفع كفاءة قدرة الكهرباء بالمنطقة، حيث جاء ذلك وفقاً لتوجيهات محافظ الأقصر بضرورة الإهتمام بكافة الخدمات المقدمة للأهالى والمواطنين بمركز ومدينة الطود.
أعمال تركيب كشك كهرباء بقدره 500 كيلو
أعمال تركيب كشك كهرباء بقدره 500 كيلو

تجديد أعمدة الإنارة بقرى الطود
تجديد أعمدة الإنارة بقرى الطود

تجديد أعمدة الإنارة فى قرى مدينة الطود
تجديد أعمدة الإنارة فى قرى مدينة الطود

تركيب محولات وأكشاك كهرباء وتجديد أعمدة الإنارة
تركيب محولات وأكشاك كهرباء وتجديد أعمدة الإنارة

جانب من أعمال تركيب كشك كهرباء بقدره 500 كيلو وات
جانب من أعمال تركيب كشك كهرباء بقدره 500 كيلو وات

مدينة الطود تدعم القرى بخطة الكهرباء بتركيب محولات وأكشاك
مدينة الطود تدعم القرى بخطة الكهرباء بتركيب محولات وأكشاك

 


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