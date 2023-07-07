اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بيلاروسيا تسلم البرازيل مذكرة نوايا للانضمام لمجموعة بريكس

الجمعة، 07 يوليو 2023 10:05 م
بيلاروسيا تسلم البرازيل مذكرة نوايا للانضمام لمجموعة بريكس لوكاشينكو
أ ش أ

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 قالت وزارة الخارجية البيلاروسية، فى بيان، إن بيلاروسيا سلمت مذكرة نوايا للبرازيل لكى تنضم إلى مجموعة بريكس التى تضم (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا).

وذكر البيان - وفق ما نقلته وكالة أنباء بيلتا البيلارروسية اليوم- أن "سفير بيلاروسيا لدى البرازيل سيرجى لوكاشيفيتش عقد اجتماعا مع نائبة وزير الخارجية البرازيلية ماريا لويزا إسكوريل دى مورايس المسؤولة عن التعاون مع بيلاروس. وتم تسليم مذكرة تؤكد نية بيلاروس فى الانضمام إلى بريكس إلى البرازيل فى الاجتماع".


وناقش المبعوث البيلاروسى ونائبة وزير الخارجية البرازيلى سبل تعزيز التعاون كجزء من الدبلوماسية متعددة الأطراف وأكدا استعداد البلدين لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية.


وفى أواخر يناير، صرح وزير الخارجية البيلاروسى سيرجى ألينيك أن روسيا أعربت عن استعدادها لدعم مينسك إذا قررت الانضمام إلى بريكس.

 


لوكاشينكو

بيلاروسيا

البرازيل

بريكس



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