بلينكن يزور إندونيسيا للمشاركة فى عدة فاعليات إقليمية

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يتوجه وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إلى المملكة المتحدة وليتوانيا وإندونيسيا فى الفترة من 9 إلى 15 يوليو لحضور العديد من الفاعليات الدولية.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أنه خلال سفر بلينكن إلى إندونيسيا سيشارك فى الاجتماع السنوى لوزراء خارجية الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا واجتماع وزراء خارجية قمة شرق آسيا والمنتدى الإقليمى لرابطة أمم جنوب شرق آسيا.

وفى كل اجتماع، سيؤكد الوزير التزام الولايات المتحدة بمركزية الآسيان ودعمه الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الآسيان والولايات المتحدة. كما سيتناول بلينكن التعاون الاقتصادى والكفاح العالمى ضد تغير المناخ والأزمة المستمرة فى ميانمار والوضع فى بحر الصين الجنوبى والحرب الروسية ضد أوكرانيا.

كما سيشارك فى الحوار الاستراتيجى الثانى بين الولايات المتحدة وإندونيسيا إلى جانب نظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودي.

وقبل سفر الوزير إلى إندونيسيا، سيرافق الرئيس الأمريكى جو بايدن، فى رحلته إلى المملكة المتحدة وليتوانيا لحضور اجتماعات الناتو فى الفترة من 9 إلى 12 يوليو.