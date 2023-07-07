بركان أوبيناس فى بيرو يسجل 20 انفجارا ويسبب انهيارات جليدية.. فيديو

فاطمة شوقى

أعلنت سلطات بيرو حالة الطوارئ بسبب زيادة نشاط بركان أوبيناس بشكل كبير، حتى أنه سجل 20 انفجارا خلال يومين، بالإضافة الى أعمدة الرماد والتسبب في انهيارات جليدية، حسبما قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بركان أوبيناس بدأ مرحلته التفجيرية وأبقى مقاطعة موكويجوا في حالة طوارئ، وحذرت كاثرين فارجاس ، الخبيرة من المعهد الجيوفيزيائي في بيرو، من أنه بالإضافة إلى أعمدة الرماد، يكمن الخطر في "الانهيارات الجليدية للحطام" أو حتى "الانفجار الضخم" في نهاية المطاف.

ويعتبر هذا البركان الأكثر نشاطًا في بيرو، وقد بدأ مرحلته التفجيرية في صباح يوم 4 يوليو وولد عمودًا ثورانيًا من الرماد يصل ارتفاعه إلى 5 كيلومترات انتشر بفعل الرياح باتجاه مدن مجاورة مختلفة.

وحذر المعهد الجيوفيزيائي في بيرو (IGP) - هيئة تابعة لوزارة البيئة المسؤولة عن الوقاية من الكوارث واكتشافها - من أن سقوط الرماد سيصل إلى المناطق القريبة من البركان.

وفي هذا السياق، أعلن مجلس الوزراء حالة الطوارئ بسبب "الخطر الوشيك بسبب عملية ثوران بركان أوبيناس" في عدة بلدات بمقاطعة موكويجوا بجنوب البلاد، سيكون الإجراء ساري المفعول لمدة 60 يومًا وسيمكن من تنفيذ إجراءات الاستثناء للحكومة المحلية.

وأشار الخبراء إلى أنه في عامي 2006 و 2013 خضع نفس البركان لعملية ثوران استمرت ما بين عامين وثلاثة أعوام، وتم وصف النشاط الأخير ، في عام 2019 ، بأنه "عملية أكثر عنفًا وأسرع بكثير".