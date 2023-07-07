بدء إزالة الأجزاء العاقلة بعقار سيدى بشر المنهار فى الإسكندرية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

بدأت الأجهزة التنفيذية بحي المنتزه أول بالإسكندرية، أعمال إزالة الأجزاء الخطرة العالقة من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر، وتم الدفع بونش تلسكوبي ضخم للبدء في إزالة تلك الأجزاء العاقلة الخطرة بالعقار المنهار، مع استمرار تواجد الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمكان العقار المنهار الذي راح ضحيته 10 أشخاص.

وكانت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، قد أنهت أعمال الحفر والبحث عن ضحايا بالعقار رقم 5 بشارع خليل حمادة، الذي انهار في يوم 26 يونيو الشهر الماضي، وذلك بعد انتشال جثامين 10 من الضحايا تحت الأنقاض.

ويذكر أن النيابة العامة كانت قد أصدرت قرارا فى وقت سابق بحبس مالك الطابق الرابع عشر والمقاول فى حادث انشطار نصفي رأسي بعقار رقم 5 بشارع خليل حمادة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، وذلك بعد أن وجهت لهما تهم القتل الخطأ وإصابة آخرين والبناء بدون ترخيص.









وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، انتقل إلى موقع انهيار الجزء الأمامى من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحى المنتزه أول، والمكون من 13 طابقا، ووجه بتواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث من أجل التعامل مع الحادث على أرض الواقع.

وأوضح الشريف، أن العقار حدث به انشطار نصفى رأسى، لافتا إلى أن العقار يستخدم كشقق للإيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة، وتم التوجيه فورا بقطع جميع المرافق عن العقار.

وكثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية من تواجدها مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة بالمحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعى مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، لفحص حالة العقار وبحث إزالته بالكامل بطريقة هندسية حتى لا تتأثر العقارات المجاورة.