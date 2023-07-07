اليوم السابع
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اليوم.. إعلان القوائم الأولية للمرشحين بانتخابات نقابة الأطباء

الجمعة، 07 يوليو 2023 08:00 ص
اليوم.. إعلان القوائم الأولية للمرشحين بانتخابات نقابة الأطباء نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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تستعد اللجنة العامة للإشراف على انتخابات نقابة الأطباء، لإعلان القوائم الأولية لأسماء المرشحين بانتخابات التجديد النصفى، على مقعد النقيب العام، وعضوية مجلس النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجالس النقابات الفرعية، وذلك غدا الجمعة، 7 يوليو 2023.
 
وتضم قوائم الأطباء المرشحيين على مستوي النقيب العام، 12 مرشح، هم :
 
1-   د.ايهاب الطاهر
 
2-   د.ايمن سالم
 
3-   د.اسامة عبدالحي
 
4-   د.عبد الالاه حجازي
 
5-   د. أحمد حسين
 
6-   د. يحيي النجار
 
7-   د. محمد طنطاوي
 
8-   د. علي كامل
 
9-   د. محمد محمد منير
 
10- د. جمال عميرة
 
11- د. محمد سلامة
 
12-  د. أبو المجد الهواري 
 
ومن المقرر أن يتم فتح باب الطعون من الإثنين 10 يوليو وحتى الجمعة 14 يوليو القادم، ومن ثم إعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023، على أن يتم فتح باب التنازلات من السبت 22 يوليو وحتى الخميس 27 يوليو، وسيتم إعلان القائمة النهائية يوم الخميس 10 أغسطس 2023م.
 
 
 

انتخابات نقابة الاطباء

نقابة الاطباء

نقيب الاطباء

المرشحين على مقعد نقيب الاطباء



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