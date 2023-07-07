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النيابة تتسلم التقرير المبدئى للطب الشرعى فى واقعة قتل عامل لزوجته بأوسيم

الجمعة، 07 يوليو 2023 11:11 ص
النيابة تتسلم التقرير المبدئى للطب الشرعى فى واقعة قتل عامل لزوجته بأوسيم الطب الشرعى - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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تسلمت النيابة العامة بالجيزة التقرير المبدئى للطب الشرعى فى واقعة قتل عامل زوجته بأوسيم بسبب خلافات اسرية، فيما أمرت النيابة فى وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتشريح جثة المجنى عليها واعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة .

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهم بقتل زوجته في أوسيم، نتيجة خلافات أسرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها في أوسيم.

كشفت تحريات رجال المباحث تورط زوج المجني عليها في ارتكاب الجريمة، حيث أنهى حياتها نتيجة خلافات أسرية بينهما.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي امرت بما سبق.

 

 

 


الطب الشرعى

امن الجيزة

جرائم الأزواج

النيابة العامة



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