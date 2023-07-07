المنيا تحصد المركز الأول فى تنفيذ مشروع المصريون يتعلمون على مستوى الجمهورية



من جانبه، استعرض مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، جهود المديرية خلال انعقاد اختبارات الدورات الامتحانية لعام 2022 / 2023 لمشروع محو الأمية " المصريون يتعلمون "، لافتاً الى أنه تم عقد أربع دورات امتحانية منها دورة يوليو 2022 بنتيجة 680 ناجحاً، ودورة أكتوبر 2022 بعدد 353 ناجحا، يناير 2023 بعدد 67 ناجحا، إبريل 2023 بعدد 483 ناجحا ، بإجمالي عام 1583 ناجحاً.



وأضاف وكيل الوزارة، أن الادارة المركزية لتنمية الشباب قد منحت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا المركز الأول فى تحقيق نسب النجاح على مستوى الجمهورية لمشروع محو الأمية "المصريون يتعلمون" بأكبر عدد فصول ومتعلمين ونسب نجاح بالمشروع لمحو الأمية وتعليم الكبار.



وأضاف وكيل الوزارة، أنه جار الاستعداد حاليا لعقد دورة يوليو لعام 2023ضمن فعاليات مشروع محو الأمية ( المصريون يتعلمون) بعدد 180 فصلاً بما يتيح استقبال 1800 دارساً ممن يرغبون في الحصول على شهادة محو الأمية ، يلى ذلك انعقاد دورة أكتوبر 2023، لافتاً إلى أنه ستعقد اجتماعات تنسيقية مع المشرفين والقائمين على تنفيذ المشروع لتوضيح التعليمات والتوجيهات اللازمة لتيسير عملية انعقاد الاختبارات وتقديم كافة التسهيلات للدارسين.