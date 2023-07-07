اليوم السابع
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المملكة المتحدة ترسل 17 مركبة تدخل سريع وإطفاء لأوكرانيا

الجمعة، 07 يوليو 2023 11:03 م
المملكة المتحدة ترسل 17 مركبة تدخل سريع وإطفاء لأوكرانيا ريشى سوناك
أ ش أ

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تقدم المملكة المتحدة 17 مركبة متخصصة فى مكافحة الحرائق لخدمات الإطفاء والإنقاذ فى أوكرانيا.


وذكر بيان على موقع الحكومة البريطانية، اليوم /الجمعة/، أن المملكة المتحدة ستوفر 15 مركبة للتدخل السريع ومركبتين رئيسيتين للإطفاء لتعزيز قدرة مكافحة الحرائق فى أوكرانيا.


وأضاف البيان أنه من المقرر أن تصل المعدات المطلوبة بشكل عاجل فى الأسابيع المقبلة، وستساعد هذه المعدات فى تعزيز قدرة أوكرانيا على الاستجابة للأضرار الناجمة عن استمرار استخدام روسيا لصواريخ كروز والطائرات بدون طيار الانتحارية ضد البنية التحتية الأوكرانية.


وقال وزير الدفاع البريطانى بن والاس: "ستعزز مركبات مكافحة الحرائق المتخصصة هذه قدرة أوكرانيا على حماية بنيتها التحتية من حملة روسيا من الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار ومواصلة دعمنا لأوكرانيا طالما تطلب الأمر".


ريشى سوناك

بريطانيا

أوكرانيا

حرائق



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