المراكز التكنولوجية نقلة حضارية للتحول الرقمى بالدقهلية .. اعرف الخدمات المقدمة بها

الدقهلية - شريف الديب

تسعى الدولة المصرية جاهدة من أجل الوصول لأفضل السبل الممكنة لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص والقضاء على البناء العشوائى ووقف فوضى التراخيص، بما يحقق مصلحة لكلا الطرفين الوطن والمواطنين، وتطبيقًا لمنهجية واستراتيجية الدولة فى التحول الرقمى والقضاء على البيروقراطية وكافة أشكال الفساد، والتأكيد على ضرورة الدفع بعملية فحص ومراجعة التراخيص المختلفة ووضع آلية واضحة لسرعة إصدارها وذلك تيسيرًا على مواطنى المحافظة.

وفى محافظة الدقهلية تم إنشاء 22 ممز تكنولوجى على مستوى المحافظة لسهولة التعامل وضمان الشفافية

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، هى أحد وسائل الحكومة الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية، من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف وهو حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها، فى إطار من الشفافية والنزاهة. واضاف أن اهداف المركز التكنولوجى

1- ميكنة العمل لتحسين الأداء وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات داخلية.

2. إحداث تنمية بشرية للعاملين تمكنهم من التعامل مع الجمهور بشكل مميز.

3. تشغيل دورات العمل من خلال تطبيقات موحدة فى كافة الأحياء والمراكز والمدن وربطها مع ديوان عام المحافظة وربطها مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

4. التكامل بين كافة الوسائل التكنولوجية الأخرى التى تقدم الخدمات للمواطنين وربط جميع الخدمات التى تقدم من خلال شبكة موحده لخدمة المواطن وراحته.

5. فصل طالب الخدمة عن مؤديها لمنع الرشوة والمحسوبية.

6. الحصول على الرضاء الكامل للمواطن عن مقدم الخدمة وجودة الخدمة والوقت المستغرق فى انجاز الخدمة.

وأشار إلى أنه تم تشغيل المراكز التكنولوجية بمجمعات الخدمات بقرى حياة كريمة خلال شهر مايو 2023.