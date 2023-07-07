موسكو (أ ش أ)

نفى المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف أن تكون لدى الكرملين معلومات حول ما إذا كان زعيم "فاجنر" يفجينى بريجوجين موجودا فى روسيا.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة، ردًا على سؤال عما إذا كان بريجوجين موجود في روسيا بإتفاق مع الكرملين وبيلاروس :"لا يمكني قول أي شيء هنا، لا توجد أي معلومات بهذا الخصوص وليس عندي ما أضيفه لما قلته في السابق"، مشيرا إلى أن الكرملين لا يتابع تحركات بريجوجين.