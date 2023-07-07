وكان الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أعلن أمس الخميس أن يفجيني بريجوجين غير موجود حاليًا في بلاده وأنه موجود في سان بطرسبورج، مؤكدا أن لا توجد معسكرات لعناصر "فاجنر" في بيلاروس.