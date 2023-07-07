اليوم السابع
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القبض على زوج لاتهامه بالتخلص من زوجته فى بنى سويف

الجمعة، 07 يوليو 2023 07:09 م
القبض على زوج لاتهامه بالتخلص من زوجته فى بنى سويف حملة أمنية - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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شهدت إحدى العزب بمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف، واقعة وفاة سيدة خنقا، واتهام زوجها بخنقها داخل منزلهما، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الزوج للتحقيق معه فى الواقعة.
 
واستقبلت مشرحة مستشفى الفشن المركزى جثة لسيدة في العقد الخامس من العمر، إثر تعرضها لإصابات بالجسد داخل منزلها، وألقت قوات الأمن القبض على زوجها لاتهامه بقتلها.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية بلاغًا يفيد بوفاة سيدة على يد زوجها بدائرة مركز شرطة الفشن جنوب المحافظة، وتم التوجيه بسرعة انتقال قوة أمنية من مباحث المركز إلى موقع البلاغ، وإخطار جهات التحقيق لمناظرة الجثة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.
 
وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، واستدعاء الطب الشرعي تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويها لدفنها بمقابر العائلة.

 


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