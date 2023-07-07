العثور على وفات امرأة اختفت منذ أكثر من عام في الاكوادور ..واعتقال زوجها السابق

فاطمة شوقى

عثرت السلطات الأكوادورية على رفات امرأة كانت مفقودة لأكثر من عام في الاكوادور ، وذلك بعد ان اعتقلت زوجها السابق ، الذى اعترف في التحقيقات بالمكان الذى دفنها فيه ، وفقا لصحيفة "الاونيبرسو" الفنزويلية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم العثور على رفات امرأة تدعى روزا جلاديز ، كانت مفقودة لأكثر من عام في الإكوادور بعد أن اعترف زوجها السابق بمكان وجودها حيث دفنها ، وفقًا لمكتب المدعي العام.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم اكتشاف هذه الجريمة في بلدة أماجوانا ، والتي تم الإبلاغ عنها في عداد المفقودين في 20 ابريل 2022 ، وشرعت النيابة العامة في إزالة الرفات الهيكلية بالتنسيق مع المديرية الوطنية لعمليات الاختطاف والاختفاء (الديناسد) التابعة للشرطة الوطنية الأكوادورية.

وأوضحت التحقيقات أن زوج روزا لم يتحدث عن أى اسباب حول ارتكاب جريمة قتل زوجته ، كما أنه لم يحكى اى تفاصيل عن علاقتهما ، ولم يعترف سوى بمكان وجودها.

سجلت الإكوادور 332 حالة قتل للإناث في عام 2022 ، وفقًا لبيانات من مؤسسة ALDEA ، التي كانت العام الذي شهد أكثر وفيات عنيفة للنساء منذ تحديد هذه الجريمة في عام 2014.