الشروط والإجراءات المطلوبة للحصول على تراخيص حضانة بقنا

قنا صابر سعيد

حددت مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، الإجراءات والشروط المطلوبة لدور الحضانة، وكذلك الأوراق التي تطلب عند التقديم وموعد الرد على طالب التراخيص.

وأوضحت مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، أن الإجراءات المطلوبة هي "طلب التقديم للخدمة، رسم هندسي، معاينة أولية للمقر" أما عن الشروط فيجب أن تتوفر المساحة الكافة وهي ألا تقل عن 3 حجرات، موافقة الإدارة الهندسية، موافقة الإدارة الصحية، موافقة الحماية المدنية، عمل معاينات نهاية، الإقرارات المطلوبة وعددها 9 إقرارات، المؤهل المناسب لمديرة الحضانة، عقد إيجار لمدة لا تقل عن 5 سنوات"

وأشارت مديرية التضامن الاجتماعي، إلى أن هذه الطلبات تقدم لقسم الأسرة والطفولة بالإدارة الاجتماعية المختصة، سيتم الرد خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب للجهة المختصة.