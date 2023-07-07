الشباب والرياضة بشمال سيناء تعيد اكتشاف الموهوبين.. اعرف التفاصيل

شمال سيناء - محمد حسين

تستعد محافظة شمال سيناء لتفعيل برنامج اكتشاف الموهوبين الرياضيين فى شمال سيناء بالتعاون بين مديرية الشباب والرياضة والتربية والتعليم، وأكد إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن العمل سيبدأ فى المرحلة القادمة، وهذا يأتى فى إطار تفعيل برامج اكتشاف الموهوبين الرياضيين فى المنطقة، وتم تفعيل بروتوكول تعاون بين الشباب والرياضة والتربية والتعليم بشمال سيناء لتدريب النشء والشباب، بمبادرة "أنت الأغلى".

وسيتم تطوير دورى المدارس إلى جانب دورى مراكز الشباب وبرنامج القوافل التعليمية، واتحاد طلاب المدارس، فضلاً عن إطلاق حزمة من المبادرات المشتركة لتنفيذها داخل مراكز الشباب والمدارس والقصور، وذلك بالتعاون مع مشروع الموهبة والناشئين لاكتشاف المواهب فى المدارس، والكشف عن المبدعين من الطلاب فى جميع المجالات الرياضية والفنية والثقافية.

وأشار إلى أن هذا البرنامج يأتى فى إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بهدف تمكين الشباب والفتيات للحصول على مستقبل أفضل، وتمكين النشء والشباب من اكتساب المهارات الحياتية التى تؤهلهم لسوق العمل وإقامة مشاريع خاصة بهم، وهذا سيؤدى إلى تحقيق حياة كريمة.

وسبق واعلنت مديرية الشباب والرياضة أنه يتم العمل على مشروع إنشاء ملاعب لكرة القدم فى مركزى شباب الجورة والظهير، ومركز شباب الخروبة بمدينة الشيخ زويد فى إطار سعى وزارة الشباب والرياضة لتوفير كافة الأدوات اللازمة لتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والتربوية وتزيل العقبات التى تحول دون تقديم خدمات المراكز الشبابية للنشء والشباب.

وسبق وانتهت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، من تنفيذ برنامج "الرواق الأزهري" الذى يهدف إلى تصحيح المفاهيم الدينية لدى النشء، وذلك بالتعاون مع الأزهر الشريف.