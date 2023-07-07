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"الشؤون الإسلامية" السعودية: اكتمال مغادرة ضيوف "برنامج خادم الحرمين للحج"

الجمعة، 07 يوليو 2023 12:42 م
"الشؤون الإسلامية" السعودية: اكتمال مغادرة ضيوف "برنامج خادم الحرمين للحج" الحج - ارشيفية
إيمان حنا

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 أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، اكتمال مغادرة كافة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي نفذته الوزارة إلى بلادهم والبالغ عددهم 4951 حاجا وحاجة ينتمون لـ92 دولة من مختلف دول العالم، بعد أن أدوا مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف، وسط منظومة متكاملة من الخدمات. وفق"واس".
 
وأوضحت الوزارة أنه تم الانتهاء من إجراءات مغادرة الضيوف عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، عقب رحلة حج ناجحة وميسرة تخللها عقد برامج حافلة بالفعاليات الثقافية والعلمية والزيارات لعدد من المعالم الحضارية بالمدينتين المقدستين.
 
وقد أشارت إحصائية لجنة الحج والزيارة بالسعودية إلى أن عدد الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 36963 حاجاً، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم 105617 حاجاً من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 35٪؜، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 56894 حاجاً.

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