"الشؤون الإسلامية" السعودية: اكتمال مغادرة ضيوف "برنامج خادم الحرمين للحج"

إيمان حنا

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، اكتمال مغادرة كافة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي نفذته الوزارة إلى بلادهم والبالغ عددهم 4951 حاجا وحاجة ينتمون لـ92 دولة من مختلف دول العالم، بعد أن أدوا مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف، وسط منظومة متكاملة من الخدمات. وفق"واس".

وأوضحت الوزارة أنه تم الانتهاء من إجراءات مغادرة الضيوف عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، عقب رحلة حج ناجحة وميسرة تخللها عقد برامج حافلة بالفعاليات الثقافية والعلمية والزيارات لعدد من المعالم الحضارية بالمدينتين المقدستين.