السفير المصرى فى برلين ينظم حفل استقبال بمناسبة العيد الوطنى

كتب أحمد جمعة

نظم السفير خالد جلال عبد الحميد، سفير جمهورية مصر العربية لدى المانيا، مساء أمس الخميس ، حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني المصري بمقر السفارة المصرية فى برلين، وذلك بحضور عدد من أبناء الجالية المصرية، وممثلي وزارة الأوقاف والكنيسة القبطية، وعشرات المسئولين من مختلف الوزارات والبرلمانيين والأحزاب ومراكز الفكر وكبرى الشركات الألمانية، يتقدمهم نيلز أنن وزير الدولة في وزارة التعاون الإقتصادي الإنمائي ممثلاً عن الحكومة الألمانية، وعدد كبير من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في برلين.

ألقى السفير عبد الحميد كلمة رحب فيها بالضيوف واستعرض أهم ملامح العلاقات المصرية الألمانية، وأوجه التعاون المشترك، وركز على إبراز خصوصية هذه العلاقات على مختلف المستويات، مشيراً إلى الزخم الحالي الذي يشهده مسار التعاون والتشاور الثنائي، وآخر ملامحه الاتصال الهاتفي بين السيد رئيس الجمهورية والمستشار الألماني في يوم 4 يوليو الجاري، وكذا الاتصال بين وزير الخارجية ونظيرته الألمانية في يوم 5 يوليو الجاري، بما يعكس عمق الشراكة بين البلدين.

ومن جانبه، ألقى أنن كلمة باسم الحكومة الفيدرالية، أكد خلالها على عمق العلاقات بين الدولتين واستعرض أوجه التعاون المختلفة، لاسيما التعاون الإنمائي في مجالات الطاقة ومكافحة تغير المناخ والمياه والري والهجرة والتدريب والتعليم والتأهيل الفني. وأشار إلى مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع الذي تنفذه شركة سيمنز الألمانية، باعتباره دلالة على متانة وقوة الشراكة بين البلدين. كما ثمن أنن الدور المصري المتعلق بالازمة السودانية، وقدم الشكر لمصر على جهودها في إجلاء المواطنين الألمان من السودان، واستقبال الآلاف من الأشقاء السودانيين في مصر.