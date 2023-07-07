الرئاسة العامة لشؤون الحرمين توفر أكثر من 475 إصداراً رقمياً للقاصدين

إيمان حنا

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عدداً من النقاط التوعوية والخدمات الذاتية من خلال الشاشات التفاعلية.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفكرية والمعرفية علي بن حامد النافعي أن الكتاب الإلكتروني والمعلومة أصبحت في متناول جميع قاصدي بيت الله الحرام وبأساليب تقنية ذات خيارات متعددة علاوةً على البرامج الأخرى التي تتواصل من خلالها الوكالة مع القاصدين لخدمتهم.

وأضاف أن نقاط التوعية متاحة على مدار الساعة ومواقعها على النحو التالي باب 94 من الداخل ومكتبة المسجد الحرام وباب 79 من الداخل وباب 100 بالتوسعة السعودية الثالثة، وتحوي أكثر من475 عنواناً من الكتب الفكرية والمعرفية الرقمية والمعارف المتعددة التي يحتاجها المسلم في حياته اليومية طوال العام، كما تقدم الهدايا المتنوعة والمطبوعات للقاصدين، إلى جانب توفير شاشة تفاعلية للوكالة المساعدة للشؤون الفكرية والمعرفية النسائية عبر معرضها المقام بالتوسعة السعودية الثالثة.