اليوم السابع
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الداخلية تضبط 16 قطعة سلاح فى حملة أمنية بطما سوهاج

الجمعة، 07 يوليو 2023 11:54 ص
الداخلية تضبط 16 قطعة سلاح فى حملة أمنية بطما سوهاج رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة طما.
 
 
أسفرت جهودها عن ضبط عدد (16) قطعة سلاح نارى بمضبوطات (4 بنادق آلية – 4 بنادق خرطوش – طبنجة – 7 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (14 متهم لعدد 7 منهم معلومات جنائية) .
 
 
ونجحت الجهود في ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضبط خلالهم (كميات مختلفة من المواد المخدرة) بحوزة (4 متهمين "لعدد 3 منهم معلومات جنائية") وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (197) حكم قضائى متنوع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
 
 

الامن العام

اسلحة نارية

المخدرات



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