الداخلية تضبط 16 قطعة سلاح فى حملة أمنية بطما سوهاج

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة طما.
أسفرت جهودها عن ضبط عدد (16) قطعة سلاح نارى بمضبوطات (4 بنادق آلية – 4 بنادق خرطوش – طبنجة – 7 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (14 متهم لعدد 7 منهم معلومات جنائية) .
ونجحت الجهود في ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضبط خلالهم (كميات مختلفة من المواد المخدرة) بحوزة (4 متهمين "لعدد 3 منهم معلومات جنائية") وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (197) حكم قضائى متنوع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة