اليوم السابع
Ads
الجمعة، 07 يوليو 2023 03:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط شحنة مخدرات بقيمة 36 مليون جنيه

الجمعة، 07 يوليو 2023 03:32 م
الداخلية تضبط شحنة مخدرات بقيمة 36 مليون جنيه المتهمون
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة بالدقهلية.
 
ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار والترويج بالمواد المخدرة، والرصد المبكر لتلك المحاولات والتصدى لها فى مهدها وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية للعناصرالإجرامية الضالعة فى الاتجار بالمواد المخدرة حفاظاً على النشء.
 
فقد أكدت تحريات الأجهزة الأمنية ضلوع تشكيل عصابى يضم (3 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية ) فى الاتجار بالأقراص والمواد المخدرة.
 
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم وبحوزتهم (مليون قرص لعقار الكبتاجون المخدر - 24  كيلو جرام لمخدر الهيدرو  - مبالغ مالية)، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 36 مليون جنيه تقريباً.

ترويج المخدرات

تجاره المخدرات

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة