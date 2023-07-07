اليوم السابع
Ads
الجمعة، 07 يوليو 2023 04:19 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"التموين" تعلن صرف 40% من مقررات يوليو حتى الآن

الجمعة، 07 يوليو 2023 04:00 ص
"التموين" تعلن صرف 40% من مقررات يوليو حتى الآن وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية، وتم صرف ما يقرب من 40 % من مقررات شهر يوليو الجارى حتى الآن، مع طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.
 
 
وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر يوليو الجاري، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضًا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.
 
 
وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية وطرحها بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، كما توفر الوزارة ما يقرب من 31 سلعة وصنف من السلع على بطاقة التموين، ضمن المقررات التموينية عن شهر يوليو الجاري.

التموين

السلع التموينية المدعمة

السلع المدعمة

مخزون السلع الغذائية



الموضوعات المتعلقة

وزير التموين: ثورة 30 يونيو إرادة شعب للتخلص من قوى الشر

الجمعة، 30 يونيو 2023 02:39 م

وزارة التموين: استيراد 25 ألف رأس ماشية وطرح كيلو اللحوم الطازجة بـ195 جنيها

الخميس، 29 يونيو 2023 04:25 م

وزير التموين: مخزون السكر يتجاوز 6 أشهر والإنتاج المحلى يعزز الاحتياطى

الأحد، 25 يونيو 2023 11:39 ص

وزارة التموين تطرح لحوم ضأن طازجة بـ250 جنيها للكيلو فى المجمعات

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 10:47 ص

وزير التموين: توفر مخزون استراتيجي من جميع المنتجات الغذائية قبل العيد

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 02:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة