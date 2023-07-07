التصريح بدفن جثمان شخص لقى مصرعه فى انهيار عقار الجمرك بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أصدرت نيابة الجمرك بالإسكندرية تصريح دفن شخص لقى مصرعه فى انهيار عقار بمنطقة الجمرك بالإسكندرية، وتسليم الجثمان لأهليته لإنهاء تصاريح الدفن بعد توقيع الكشف الطبى عليه.

وتباشر النيابة التحقيقات فى حادث انهيار عقار بمنطقة الجمرك، وتستمع لمسئولى الحى وطلب ملف العقار لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

وشهدت منطقة الجمرك في محافظة الإسكندرية، مصرع شخص وإصابة آخر فى انهيار عقار بشارع ابن العفيفي المتفرع من شارع إسماعيل صبري بنطاق حي الجمرك، وهو عقار مكون من طابقين أرضى وأول.



البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة الجمرك يفيد بانهيار عقار بناء قديم بشارع العفيفي بمنطقة الجمرك متفرغ من شارع إسماعيل بجوار مسجد كشك، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية ترافقهم سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ.



وتبين من المتابعة الأولية لموقع الحادث، أنه عقار بناء قديم مكون من طابق أرضي وآخر أول علوي، والطابق الواحد به 4 غرف، وتم إنقاذ شخص ووفاة آخر يدعي " طارق" تم انتشال جثمانه من قبل قوات الحماية المدنية "وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الواقعة ، وتم وضع الحواجز لحماية المارة.