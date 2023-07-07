التصريح بدفن جثة مسن لقى مصرعه غرقا بترعة نجع حمادى فى المراغة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى مسن يبلغ من العمر 65 سنة مصرعه غرقا بترعة نجع حمادى بناحية قرية الشيخ يوسف دائرة مركز شرطة المراغة شمال محافظة سوهاج وذلك على أثره سقوطه بالترعة أثناء جلوسه على حافتها تم إنتشال الجثة بمعرقة قوات الإنقاذ النهرى وتم نقلها للمستشفى المركزى بالمراغة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بغرق مسن بترعة نجع حمادى بدائرة مركز المراغة وتم إنتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الشمال، والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة غرق شخص بترعة نجع حمادي بناحية الشيخ يوسف دائرة مركز المراغة.

إنتقلت قوات وحدة الإنقاذ النهري " وتم إنتشال الجثة " حيث تبين غرق المدعو هلال م أ 64 سنة مزارع ويقيم دائرة المركز تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي وبسؤال شقيقه المدعو محمود م أ 54 سنة مزارع ويقيم دائرة المركز أفاد بأنه أثناء جلوس شقيقه المذكور علي حافة الترعة أمام منزلة " أنزلقت قدمه " وسقط بها مما أدي لغرقه ووفاته.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.