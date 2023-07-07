اليوم السابع
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التخطيط: 11 مليون مواطن بصعيد مصر استفادوا من مشروعات حياة كريمة

الجمعة، 07 يوليو 2023 08:00 ص
التخطيط: 11 مليون مواطن بصعيد مصر استفادوا من مشروعات حياة كريمة أرشيفية ـ حياة كريمة
كتبت أسماء أمين

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بلغ إنجاز المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" 85% من المرحلة الأولى من المشروع وبلغت قيمة المنصرف 200 مليار جنيه.

ووصل نصيب محافظات الصعيد من مُخصصات المرحلة الأولى إلى 68% يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61% من إجمالي المستفيدين.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط أن  مخصصات المرحلة الأولى من المشروع بلغت  350 مليار جنيه لتنفيذ حوالي 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركز في نطاق 20 محافظة بإجمالي مستفيدين 18 مليون مواطن.

وأشار التقرير إلى الانتهاء من إنشاء 382 وحدة صحية ومستشفى مركزي و317 وحدة إسعاف و14.2 ألف فصل و787 مركز شباب ضمن جهود الدولة لتطوير خدمات التنمية البشرية، إلى جانب الانتهاء من 9 محطات معالجة و739 مشروع صرف صحي و287 ألف وصلة منزلية بهدف تحسين معدل إتاحة خدمات الصرف الصحي من 20% إلى 90%، علاوة على الانتهاء من 169 محطة مياه شرب و24 ألف وصلة منزلية ومد وتدعيم شبكات بطول 7.5 ألف كم بهدف تحسين معدل إتاحة خدمات مياه الشرب لتصل إلى 100%. 

كما تم الانتهاء من 305 مجمعات خدمات حكومية و776 مكتب بريد و231 نقطة شرطة و259 مشروع كهرباء وإنارة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، علاوة على توصيل شبكة الألياف الضوئية لـ 187 قرية وتركيب 1028 برج لتقوية شبكات المحمول ضمن جهود الدولة لتعزيز خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات، إلى جانب توصيل خدمات الغاز الطبيعي لـ 173 قرية ضمن الجهود المبذولة لإتاحة وضمان أمن الطاقة والاعتماد علي مصادر الطاقة النظيفة، ورصف وتطوير 15 طريق رئيسي و20 طريق داخلي وتطوير 60 محطة سكة حديد و562 كوبري ري لتحسين جودة الخدمات المحلية.


صعيد مصر

حياة كريمة

تطوير الريف المصرى

مشروعات حياة كريمة



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