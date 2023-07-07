اليوم السابع
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الجمعة، 07 يوليو 2023 06:29 ص
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التخطيط: تمويل 3000 مشروع متناهى الصغر خلال مدة المشروع القومى لتنمية الأسرة

الجمعة، 07 يوليو 2023 06:00 ص
التخطيط: تمويل 3000 مشروع متناهى الصغر خلال مدة المشروع القومى لتنمية الأسرة صورة ارشيفية وزارة التخطيط
كتبت أسماء أمين

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كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تمويل نحو 3000 مشروع متناهي الصغر خلال مدة المشروع القومى لتنمية الاسرة مع وضع أولوية لأبناء قرى مبادرة حياة كريمة بعشرين محافظة مما سيساعد على التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر المملوكة للمرأة بمختلف القطاعات الانتاجية والتجارية والخدمية والحرف اليدوية والتراثية خاصه في المحافظات الحدودية والصعيد ومختلف قرى ونجوع مصر.

وقد تم توقيع عقد تمويل جديد بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنك الزراعي المصري في إطار " مبادرة تنمية الاسرة المصرية - باب رزق " بإجمالي تمويل قدره 60 مليون جنيه بتمويل من اتفاقية الوكالة الفرنسية للتنمية "دعم المرأة لتمويل المشروعات متناهية الصغر.

وأشار التقرير إلى أن التعاون بين الجهاز والبنك الزراعي المصري في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر جاء بإجمالي عقود تبلغ قيمتها 156 مليون جنيه تم استخدامها كقروض دوارة وتمويل حوالي 20 ألف مشروع متناهي الصغر بما يزيد عن 160 مليون جنيه وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

مشروع القومي لتنمية الأسرة يهدف بالأساس لتحسين خصائص السكان وضبط معدلات النمو السكاني بما يمكن المجتمع المصري من الاستفادة من ثمار التنمية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2023.

وأن المشروع القومي لتنمية الأسرة بمحاوره المختلفة المتمثلة في التوعية والإصلاح التشريعي وميكنة الخدمات وتوفير الخدمات الصحية جاري العمل عليها جميعًا، كما ستشهد الفترة القادمة تفعيل أكيد لمحور الحوافز الإيجابية والتي تشمل الحوافز المادية المتمثلة في وثيقة التأمين التي تمنح السيدات مبالغ مالية تصل إلى 60 ألف جنيه إلى جانب حوافز إيجابية غير مادية سيتم الإعلان عنها قريبًا.


المشروع القومى لتنمية الاسرة

وزارة التخطيط

باب رزق

النمو السكانى

مشروعات متناهية الصغر



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