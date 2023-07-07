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البيت الأبيض: واشنطن تواصل السعى لمساعدة كييف وليس للمفاوضات

الجمعة، 07 يوليو 2023 05:00 ص
البيت الأبيض: واشنطن تواصل السعى لمساعدة كييف وليس للمفاوضات البيت الأبيض - أرشيفية
وكالات

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قال نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، أندرو بيتس، تعقيبا على معلومات حول اتصالات مع موسكو بشأن الأزمة الأوكرانية، إن تركيز واشنطن ينصب على استمرار المساعدة لكييف وليس المفاوضات.

وذكر بيتس، تعقيبا على معلومات من الصحافة الأمريكية حول اتصالات مع الزملاء والمسؤولين في روسيا، بما في ذلك إمكانية الدخول في مفاوضات لحل الأزمة الأوكرانية قائلا "تواصل الولايات المتحدة مساعداتها لكييف، وليس تنظيم محادثات سلام بشأن الأزمة الأوكرانية".

وأضاف بالقول إن تركيز الولايات المتحدة "هو الاستمرار في مساعدة كييف على النجاح حتى تتمكن من التفاوض، وفقا لشروطها الخاصة".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن المزاعم القائلة بأن مسؤولين أمريكيين أجروا محادثات سرية مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بشأن الأزمة الأوكرانية في أبريل الماضي، مزيفة وغير صحيحة.


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