اليوم السابع
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الاستماع لأقوال المسؤول عن حمام سباحة شهد إصابة 3 أشخاص بمدينة 6 أكتوبر

الجمعة، 07 يوليو 2023 02:18 م
الاستماع لأقوال المسؤول عن حمام سباحة شهد إصابة 3 أشخاص بمدينة 6 أكتوبر حمام سباحة -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال المسؤول عن حمام سباحة في مدينة 6 أكتوبر، لكشف ملابسات إصابة 3 أشخاص باختناق  أثناء السباحة، كما تم الاستماع لأقوال المصابين عقب تحسن حالتهم الصحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
 
وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض عددا من الأشخاص لاختناق في مدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن 3 أشخاص أصيبوا بحالة اختناق، أثناء الاستحمام بحمام سباحة، بمنطقة ألعاب، وتم نقلهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.
 

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امن الجيزة

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