شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، حملة اعتقالات واسعة، في بلدة "صور باهر" جنوب مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر فلسطينية بالقدس بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت سبعة أشخاص.
ولم تذكر المصادر مزيدًا من التفاصيل.
مشاركة
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، حملة اعتقالات واسعة، في بلدة "صور باهر" جنوب مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر فلسطينية بالقدس بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت سبعة أشخاص.
ولم تذكر المصادر مزيدًا من التفاصيل.
الموضوعات المتعلقة
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة