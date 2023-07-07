وذكرت الرئاسة الموريتانية، في بيان صحفي، أن الرئيس الغزواني بحث مع الوزير الإماراتي مجالات التعاون بين البلدين وسبل الدفع به نحو آفاق أرحب خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وحضر اللقاء مدير ديوان الرئاسة الوزير المختار ولد أجاي، ووزير التعليم الموريتاني المختار ولد داهي والسفير الإماراتي لدى موريتانيا حمد غانم حمد لمهيري، وأعضاء الوفد المرافق للضيف الإماراتي.