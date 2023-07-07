وأضافت المفوضية - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة، أن من بين القتلى أكثر من 500 طفل، لافتة إلى أن شهري مايو ويونيو شهدا زيادة في عدد القتلى المدنيين، بعد انخفاض نسبي في عدد الضحايا المدنيين في الأشهر الأربعة الأولى من العام.

وأشارت المفوضية إلى أن نهاية هذا الأسبوع تتزامن مع مرور 500 يوم على بدء العملية العسكرية الروسية.