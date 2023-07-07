الأقصر تدعم الأهالى فى الميادين والقرى والنجوع ضمن حملة 100 يوم صحة

الأقصر – أحمد مرعى

دعم كبير يحصل عليه أبناء محافظة الأقصر خلال أسبوعين من العمل فى حملة 100 يوم صحة، والتى يتم تنظيمها برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم فحوصات طبية مجانية ودورات وندوات توعوية للسيدات والرجال، ضمن حرص الدولة المصرية على الارتقاء والنهوض بالمبادرات والخدمات الصحية المقدمة من خلال وحدات الرعاية الأولية والعيادات المتنقلة وعيادات صحة المرأة والفرق الطبية المتنقلة في جميع محافظات الجمهورية.

ويقول الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إنه يتم خلال الحملة تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وخدمات دعم صحة المرأة والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، والكشف عن سوء التغذية الأنيميا بين الأطفال والعديد من الخدمات الطبية الأخرى.

ويضيف الدكتور طاهر أيوب لـ"اليوم السابع"، إنه على مدار الأيام الماضية جابت الحملة مدن وقرى المحافظة عبر عقد ندوات توعية أسرية للمواطنين والسيدات فى شوارع وميادين الأقصر، وذلك عن توافر الوسائل بالعيادة المتنقلة لتنظيم الأسرة، وعمل توعية عن أهمية الفحص الذاتي للكشف المبكر لسرطان الثدى، وعمل فحص للسيدات بالعيادة بحجرة الكشف، وعمل جذب للمعيدين خلال أجازة العيد بالشوارع، كما قام فريق الحملة بالتوعية الصحية لأبناء المحافظة المتواجدين في كورنيش النيل وساحة ميدان أبو الحجاج ومركز شباب الحبيل بالبياضية ووحدة الضبعية ومكتب صحة البياضية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن المبادرة فى يوم 27 يونيو الماضي، حيث دشن المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، فعاليات حملة 100 يوم صحة والتي تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف تكثيف جهود الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وتفقد محافظ الأقصر، أعمال اصطفاف السيارات المجهزة الخاصة بالعيادات المتنقلة والقوافل العلاجية، والتي يتم من خلالها تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وخدمات دعم صحة المرأة والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، والكشف عن سوء التغذية الأنيميا بين الأطفال والعديد من الخدمات الطبية الأخري.

ووجه المستشار مصطفي ألهم، خلال متابعة انطلاق حملة 100 يوم صحة، بوضع خطة عمل لتغطية الحملة لكافة مراكز وقرى المحافظة وخاصة المناطق النائية وتكثيف التوعية بالحملة للوصول لأكبر عدد من المواطنين، حيث قالت وزارة الصحة والسكان إن المواطن يستطيع الكشف والعلاج بالمجان بمبادرة 100 يوم صحة وذلك من خلال العيادات الثابتة أو المتحركة في محافظات الجمهورية من 9 صباحا وحتى 9 مساء.

وانتقلت الحملة الصحية لمراكز الشباب حول الأقصر، حيث استقبلت مراكز شباب الأقصر، فعاليات الحملة بهدف تكثيف جهود الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، بالتعاون بين مديرية الشباب والرياضة بالأقصر ومديرية الشئون الصحية بالأقصر، حيث تم تنفيذ اليوم الأول بمركز شباب الزينية بحري بالأقصر، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، حيث يتم خلال الحملة تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وخدمات دعم صحة المرأة والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، والكشف عن سوء التغذية الأنيميا بين الأطفال والعديد من الخدمات الطبية الأخرى.

وأكد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، علي استعداد مراكز الشباب المشاركة في حملة 100 مليون صحة وإتاحة جميع امكانيات المراكز للمبادرة وذلك من منطلق رؤية وزارة الشباب والرياضة بأن مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

وكان قد كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن مبادرة 100 يوم صحة تحت شعار «انزل واكشف واطمن من كل مكان في مصر» انطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم الخدمات للمواطنين، وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة أطلقا مبادرة جديدة وهي "100 يوم صحة»، حيث تستهدف 104 مليون مواطن مصري في 27 محافظة تقدم جميع الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتوعية بالمجان خلال 100 يوم، وأضاف حسام عبد الغفار: تقدم المبادرة خدمات الصحة الإنجابية وتابع : المبادرة تضم أكثر من 5000 وحدة و500 قافلة طبية و700 مستشفى على مستوى الجمهورية.