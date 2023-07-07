افتتاح مسجد باب الريان بقرية العتمور قبلى فى أسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أكد الشيخ حنفى محمود، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أن عدد المساجد التى تم افتتاحها حتى اليوم بمحافظة أسوان، وصل إلى 113 مسجداً تقريبا، وجارى التوسع فى إعمار وافتتاح بيوت الله بمختلف القرى والمدن والمراكز.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، فى بيان صحفى، أنه تم اليوم، افتتاح مسجد باب الريان بقرية العتمور قبلى، بإدارة المنشية التابعة لمركز كوم أمبو، بحضور شوقى مصطفى، رئيس مدينة كوم أمبو نائباً عن محافظ أسوان، بجانب حضور القيادات التنفيذية والأوقاف والأهالى، وأدى خطبة الجمعة اليوم، الشيخ عبدالله عرجون، مسئول المساجد الحكومية والأهلية.

وافتتحت وزارة الأوقاف، اليوم 10 مساجد، منها 9 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا، في الجمعة الأولي من العام المالى الجديد، بمحافظات: "أسيوط والأقصر والبحيرة والمنيا وقنا وكفر الشيخ وأسوان وسوهاج".

وأدى أئمة المساجد خطبة الجمعة، اليوم، تحت عنوان "عناية الإسلام بالنشء"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.