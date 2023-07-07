افتتاح مسجدين جديدين بالبحيرة بتكلفة 2 مليون و900 ألف جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف .

مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف انه تم إفتتاح اليوم مسجدين جديدين بمركزي كوم حماده و كفر الدوار بتكلفة إجمالية 2 مليون و 900 ألف جنيه وهما:

- مسجد الرحمه المهداه - عزبة ماهر نور - كوم حماده على مساحة 275 م 2 بتكلفة إجمالية مليون و 100 ألف جنيه.

- مسجد الإخلاص- أبو خطوة بالحاجر - كفر الدوار على مساحة 295 م2 بتكلفة إجمالية مليون و 800 ألف جنيه.

يذكر ان خطبة الجمعة اليوم جاءت تحت عنوان " عناية الإسلام بالنشء" ، وأوضحت الخطبة أن العناية بالنشء مسئولية الآباء والمعلمين والمجتمع كله حتى يخرج النشء مستقيمًا، ناضجًا، وطنيًا، يبني ولا يهدم ، ويعمر ولا يخرب، يدرك معنى الحياة، ويواجه التحديات بعزيمة قوية، وروح وثابة نحو البناء والتعمير وعمارة الكون، وحب الخير للناس جميعًا.