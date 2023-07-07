اعرف نسب التنفيذ والأطوال فى أعمال تبطين الترع ضمن المشروع القومى بأسيوط & 10 معلومات

أسيوط-هيثم البدرى

يعتبر المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، واحد من أهم المشروعات القومية التى توليها الدولة اهتماما كبيرا، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية، بهدف ترشيد الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة وتحسين جودة الرى وضمان وصول المياه لنهاية المصارف المائية دون عوائق وهذه الأعمال الجارية سيكون لها مردود اقتصادى واجتماعى ملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها وستؤدى إلى تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق.

وفى هذه النقاط نبين أهمية المشروع ونسب التنفيذ بمحافظة أسيوط:

1- المشروع أحد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى إطار خطة الدولة لتأهيل البنية المائية التحتية

2- المشروع يحافظ على مياه الرى ويمنع هدرها ويعمل على وصولها لنهايات الترع لرى الأراضى الزراعية وفقًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

3-اجمالى الترع الجارى تبطينها بمحافظة أسيوط 353 ترعة

4-يبلغ إجمالى الترع 226 ترعة ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بإجمالى أطوال 550.686 كيلو متر

5- تصل التكلفة الإجمالية قرابة 2 مليار جنيه تم الانتهاء من 307.945 كم

6- يجرى تأهيل وتبطين 114 ترعة بإجمالى 41 عملية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى بإجمالى أطوال 364.12 كم

7- تصل تكلفة تأهيل وتبطين الترع 733 مليون جنيه ويجرى حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع لمدة 3 سنوات

8- تنتهى تأهيل وتبطين الترع فى 2025 بأطوال 850 كيلو بتكلفة 2,5 مليار جنيه.

9- أكد اللواء عصام سعد على متابعته المستمرة للأعمال التى يجرى تنفيذها على أرض الواقع بقرى ومراكز المحافظة والمرور الميدانى على الترع والمصارف وجميع المشروعات الجارية بنطاق المحافظة

10-هناك توجيهات مستمرة بضرورة التنسيق بين اللجان المعنية بمتابعة المشروعات لتذليل المعوقات التى قد تطرأ على أعمال التنفيذ موجهًا بضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية فى التنفيذ