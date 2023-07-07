اعرف خدمات المركز الإقليمى للطوارئ والسلامة بالإسماعيلية & 11 معلومة

الإسماعيلية- صبرى غانم

قال اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة، فى تصريحات صحفية، إن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمحافظة الإسماعيلية وإقليم القناة وسيناء تقدم جميع خدمات الطوارئ على مدار 24 ساعة خلال السبعة أيام ومنها :

1- تقديم خدمات الاغاثة خلال الحوادث المختلفة والازمات والكوارث بالتنسيق مع النجدة والحماية المدنية والاسعاف ووحدات التنمية المحلية.

2- سرعة الاستجابة للاستغاثات المختلفة بالتنسيق مع ادارات المحافظة والمديريات التابعة والمرافق المختلفة (مياه - صرف صحى - كهرباء - غاز - اتصالات).

3 - التنسيق مع الجهات المعنية فى مكافحة الاوبئة والتلوث بأنواعه.

4 - التنسيق مع الاجهزة الرقابية والإدارية والأمنية للمشاركة فى منع الفساد ومنع التعديات على الاراضى الزراعية من خلال منظومة رصد المتغيرات المكانية بالاقمار الصناعية.

5 - متابعة الأسواق ومنافذ السلع الغذائية والتموينية والسلع الإستراتيجية وصوامع القمح والمخازن ومتابعة منتجات التصدير والمشاركة مع الجهات المعنية فى متابعة وضبط الأسعار.

6 - متابعة حالة الطقس المتوقع على محافظة الإسماعيلية ونشره على صفحة شبكة طوارئ الإسماعيلية وإقليم القناة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك.

7 - الرصد الميدانى والإلكترونى لجميع استغاثات المواطنين.

8 - وضع خطط وسيناريوهات التعامل مع جميع أنواع الأزمات والكوارث.

10 - تحليل الأحداث المتكررة وعمل الإحصائيات المساهمة فى دعم اتخاذ القرار.

11 - اتخاذ كل مايلزم لمنع وقوع الازمات والكوارث بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية.

ارقام التواصل مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين على رقم 114.