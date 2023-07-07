استطلاع: ما يقرب من نصف الأمريكيين يفضلون رئيسا عمره اقل من 60 عاما

كتبت: نهال أبو السعود

كشف استطلاع جديد اجراه مركز بيو للأبحاث في الولايات المتحدة نشره موقع ياهو ان ما يقرب من نصف الأمريكيين يفضلون رئيسا عمره اقل من 60 عام.

قال 49% ممن شملهم الاستطلاع ان افضل عمر لرئيس هو في الخمسينيات، تبع ذلك 24% قالوا إنهم يريدون شخصًا في الستينيات من العمر ، و 17% قالوا شخصًا في الأربعينيات من العمر، بينما قال 3% فقط من المستطلعين إن أفضل عمر لرئيس هو في السبعينيات من العمر أو أكبر.

يوضح الاستطلاع وجود انفصال بين رغبات العديد من الأمريكيين للرئيس أصغر سنا وأعمار المرشحين للرئاسة، حيث يبلغ الرئيس بايدن 80 عام ويبلغ ترامب 77 عام.

أثار عمر بايدن قلق الناخبين من جميع الأحزاب في استطلاعات الرأي الأخيرة، كما وجد استطلاع بيو أن الشباب يعتقدون أن الرؤساء سيعتبرون "في ذروة حياتهم" عندما يكونون أصغر سنًا ، وبالمثل يعتقد الأمريكيون الأكبر سنًا أن سن الرشد افضل.

قال أكثر من ثلث المستجيبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عامًا إن أفضل عمر لرئيس هو في الأربعينيات من العمر ، بينما وافق 3 % فقط من المستجيبين الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا على ذلك.، وفي المقابل ، قال 42 % من أكبر المشاركين في الاستطلاع إن الستينيات من العمر هي أفضل عمر للرئيس ، بينما أجاب أقل من ربع أصغر المشاركين سناً بنفس الطريقة.

وقال باحثون إن النتائج متشابهة بين الحزبين إذا ضبطت متوسط عمر أعضاء الحزب، ونظرًا لأن الحزب الديمقراطي يميل إلى أن يكون لديه أعضاء أصغر سناً ، قال المشاركون في الحزب إن الشباب هم أكثر تفضيلاً لرئيس، وأضافوا إن ردود الديمقراطيين مماثلة أيضًا للإجابات على سؤال الاستطلاع نفسه في عام 2019.