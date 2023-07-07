ارتفاع فى معدلات رحلات وصول الطيران بمرسى علم لـ132 رحلة أسبوعية وتشيك فى الصدارة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، الاسبوع المقبل، بداية من غدا السبت، وحتى الجمعة المقبل 132 رحلة طيران، بزيادة فى معدلات الوصول عن الأسبوع الماضى، وذلك تطبيق الاجراءات الاحترازية والامنية على السياح فور وصولهم الى ارض المهبط .

وتبين من جداول التشغيل الاسبوعية أن الرحلات التشيكية فى صدارة الرحلات الوافدة لمطار مرسى علم خلال الاسبوع المقبل، وان اغلب الرحلات الوافدة تصل من 11 دولة اوربية بينها التشيك وبولندا والمانيا وايطاليا وغيرها من الدول الاوربية .

من جانبه قال ابو الحجاج العمارى، الخبير السياحى بالبحر الأحمر، ان معدلات السياحة الوافدة خلال الأيام الحالية جيدة، ويتصدر الالمان قائمة الاعلى وصولا فى الغردقة، والتشيك فى مرسى علم .

وأضاف الخبير السياحى لـ"اليوم السابع"، ان فى التوقيت الحالى نسب الاشغال مرتفعة لوجود السياحة الداخلية بكثافة كبيرة وهناك توقعات بارتفاعها نهاية الشهر المقبل مع انتهاء امتحانات ونتيجة الثانوية .

وأكد أن هناك عدد كبير من الفنادق الآن تحدد نسب النزلاء الأجانب والمصريين داخل الفندق كى تستطيع ان تقدم لهم خدمة مميزة سواء سياحة داخلية او اجنبية.