احذر .. نقص فيتامين ب 3 يؤدى للاصابة بالإسهال والخرف

كتب حسام الشقويرى

النياسين ، المعروف أيضًا باسم فيتامين ب 3 ، هو فيتامين قابل للذوبان في الماء. وهو من المغذيات الدقيقة الأساسية المنتجة من الحمض الأميني التربتوفان. يمكن الحصول عليها من كل من النباتات والحيوانات وفقا لما نشره موقع healthifyme.

ويوجد النياسين أو فيتامين ب 3 بشكل طبيعي في بعض الأطعمة. إنه يعمل كعامل مساعد ، مع أكثر من 400 إنزيم يعتمد عليه لتفاعلات متعددة. يساعد فيتامين ب 3 على تحويل العناصر الغذائية إلى طاقة. وهو مهم لعملية التمثيل الغذائي للمغذيات الكبيرة مثل البروتينات والكربوهيدرات والدهون. كما أنها مفيدة في إشارات الخلايا وإصلاح الحمض النووي والتمثيل الغذائي الخلوي والتنفس.

علاوة على ذلك ، فهو يساعد في الحفاظ على صحة الجلد والجهاز الهضمي والجهاز العصبي.ويؤدي نقص النياسين إلى حالات حرجة تتميز بـ 3 أبعاد - الإسهال والتهاب الجلد والخرف. عادة ما يرتبط الإسهال في البلاجرا بفقدان الشهية والغثيان والمعاجم وعسر البلع. إنه بسبب التهاب يمتد في جميع أنحاء الجهاز الهضمي. في التهاب الجلد ، هناك احمرار شديد في الجلد يشبه حروق الشمس الشديدة ، خاصة على اليدين والساقين والرقبة.

الفوائد الصحية للنياسين 1. ينظم الهضم النياسين مفيد للجهاز الهضمي لأنه يساعد في تحويل العناصر الغذائية مثل الدهون والكربوهيدرات إلى طاقة. يجعل نقصه من الصعب على أي شخص هضم وجبات الطعام ويؤدي في النهاية إلى مشاكل في الجهاز الهضمي. النياسين مفيد للجهاز الهضمي لأنه يساعد في تحويل العناصر الغذائية مثل الدهون والكربوهيدرات إلى طاقة. يجعل نقصه من الصعب على أي شخص هضم وجبات الطعام ويؤدي في النهاية إلى مشاكل في الجهاز الهضمي.



2. يعزز الصحة العقلية النياسين ضروري للدماغ ليعمل بكفاءة ويوفر الطاقة. يرتبط قصورها بالضباب العقلي وحتى المشاكل النفسية. يمكن أن يساعد النياسين في إصلاح تلف خلايا الدماغ مما يجعله علاجًا فعالًا لبعض أشكال الفصام. كما أنه يساعد في الحفاظ على صحة الدماغ لدى مرضى الزهايمر. 3. يدعم صحة القلب ينخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل أكبر من خلال مشاركة هذا الفيتامين في التحكم في مستويات الكوليسترول في الجسم. بالإضافة إلى ذلك ، فهو يقلل من الالتهاب والإجهاد التأكسدي ، مما يضر القلب لأنه يميل إلى تصلب الشرايين وإعاقة تدفق الدم. يفتح شرايين الدم ويحسن تدفق الدم. وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية على المدى الطويل. 4. البلاجرا يُشار إلى نقص فيتامين ب 3 الحاد من قبل الأشخاص الذين يعانون من ضعف العضلات أو مشاكل في الجهاز الهضمي أو أمراض جلدية أو البلاجرا. يؤدي نقص فيتامين ب 3 في الجسم إلى الإصابة بمرض البلاجرا.

الأطعمة لزيادة مستويات النياسين أو فيتامين ب 3 1. الأرز البني وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، تحتوي 100 جرام من الأرز البني على حوالي 4.31 مجم من النياسين. يعتبر الأرز البني أكثر تغذية من الأرز الأبيض، حيث يتم إزالة النخالة والجراثيم من الأرز الأبيض. الأرز البني مصدر جيد للمغنيسيوم والفوسفور والسيلينيوم وغني بالألياف. 2. الفول السوداني وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، تحتوي 100 جرام من الأرز البني على حوالي 4.31 مجم من النياسين. يعتبر الأرز البني أكثر تغذية من الأرز الأبيض، حيث يتم إزالة النخالة والجراثيم من الأرز الأبيض. الأرز البني مصدر جيد للمغنيسيوم والفوسفور والسيلينيوم وغني بالألياف. الفول السوداني غني بالنياسين. وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، تحتوي 100 جرام من الفول السوداني على حوالي 12.1 مجم من النياسين. يمكن استهلاك الفول السوداني بعدة طرق. يمكن استهلاكها مباشرة بعد التحميص أو الغليان.

3. البطاطس

تعد البطاطس متعددة الاستخدامات ويتم استهلاكها كبطاطس مهروسة وفي شكل كاري. وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، تحتوي 100 جرام من البطاطس على حوالي 5.63 مجم من النياسين.